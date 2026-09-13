Роналдо каза "да", но милиардът не мина под венчило
Първо договора, после вричането
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Първо договора, после вричането
Прегръдки за теб и твоите близки
Футболистът и Джорджина прекарват времето си на лятна ваканция на яхта
Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо ще продуцира и ще участва в нова телевизионна драма, озаглавена "Ден 1" заедно с режисьора Матю Вон.Сериалът...
Да, това беше последното ми световнто първенство
Какво се е случило д португалския отбор
Да, това беше последното ми Световно първенство
Три елиминационни мача в следващите часове могат да подредят голям сблъсък още на осминафиналите
След полунощ става ясно всичко преди елиминациите
Какво дължи Антъни на легендарния играч
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Удържаха равенството в абсолютния си дебют на мондиали
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Мнението е и на треньора Роберто Мартинес
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7 часа летял със семейството си до Мадрид