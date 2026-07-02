Европа превзема нощта на Мондиал 2026. Испания и Португалия гледат една към друга

Три седмици след първия съдийски сигнал Мондиал 2026 влиза в една от най-европейските си вечери. В рамките на няколко часа програмата предлага два изцяло европейски елиминационни сблъсъка - Испания срещу Австрия и Португалия срещу Хърватия, преди Швейцария да излезе срещу Алжир. Победителите продължават към осминафиналите, а още отсега над програмата стои сянката на възможен голям сблъсък между Испания и Португалия. Мачовете са част от фазата на последните 32 отбора, а официалната програма ги поставя в Лос Анджелис, Торонто и Ванкувър

Програмата

Футболната вечер започва в 22:00 часа българско време с Испания - Австрия на „SoFi Stadium“ в Лос Анджелис. В 02:00 часа след полунощ е големият мач Португалия - Хърватия в Торонто, а в 06:00 часа Швейцария среща Алжир във Ванкувър. И трите срещи ще бъдат излъчени по БНТ 1 и БНТ 3.

Испания - Австрия

Испания влиза в мача като европейски шампион и един от големите фаворити на турнира, но вече няма право да играе с резерви от самочувствие. Отборът на Луис де ла Фуенте не показа всичко в групите, но именно това може да е предупреждението към останалите - големите тимове често започват истинския си турнир чак в елиминациите. Испанците спечелиха групата си след труден старт и пратиха Уругвай извън турнира, докато Австрия стигна напред след драматично 3:3 срещу Алжир в мач, в който и двата отбора оцеляха

Австрия обаче не е удобен съперник за никого. Тимът на Ралф Рангник е дисциплиниран, агресивен и достатъчно неприятен, за да развали вечерта на по-голямо име. Самият Рангник вече постави акцент върху Ламин Ямал, като посочи, че ограничаването на младото крило е ключово за австрийските шансове. Испания получава сериозен плюс, защото Ямал, Виктор Муньос и Йереми Пино са на разположение след проблеми с травми, а това дава на Де ла Фуенте повече широчина в най-важния момент

Историята е на страната на Испания, особено през новия век. Двата отбора не са играли помежду си от 2009 г., а в предишните им срещи след 2001 г. Ла Роха печели убедително - 5:1 и 4:0. Последната победа на Австрия е още от 1990 г. в контрола, но елиминациите рядко признават архивите, когато напрежението влезе в краката.

Португалия - Хърватия

Победителят от Испания - Австрия ще чака именно изхода от Португалия - Хърватия. На хартия мнозина вече виждат Испания срещу Португалия в следващия кръг, но това е точно моментът, в който хърватите обикновено развалят чуждите сметки. Отборът, който беше втори в света през 2018 г. и трети през 2022 г., отново е в елиминациите и отново няма намерение да бъде статист в чужд сценарий.

Португалия стигна до този мач след второ място в групата си, с равенства срещу ДР Конго и Колумбия и победа 5:0 над Узбекистан. Роберто Мартинес определи елиминациите като „второ световно първенство“ за своя отбор и предупреди, че Хърватия е съперник, който отлично познава силните страни на португалците. Той подчерта, че всички играчи трябва да са готови, независимо дали започват титуляри, или влизат от пейката

Мачът носи и силен човешки заряд. Кристиано Роналдо и Лука Модрич, бивши съотборници в „Реал“ Мадрид и две от големите лица на своето поколение, отново застават един срещу друг в двубой, който може да е последен на световно първенство за единия от тях. Роналдо е на 41 години, Модрич - на 40, но опитът им тежи точно в такива вечери, когато една грешка затваря цял турнир

Швейцария - Алжир

Рано сутринта Швейцария излиза срещу Алжир във Ванкувър в мач, в който европейският отбор влиза като фаворит. Швейцарците се пребориха за силна позиция в потока, след като изпревариха Канада в групата, а Алжир стигна до елиминациите след драматичния финал срещу Австрия. Тогава „пустинните лисици“ поведоха късно, но допуснаха изравняване в последните минути, което в крайна сметка прати и двата тима напред и остави Иран извън турнира

Швейцария изглежда все по-стабилна с всяка следваща поява, а Йохан Манзамби вече е сред имената, за които се говори като за бъдещ голям трансфер след турнира. Алжир не впечатли с постоянство, но остава опасен именно защото няма какво да губи. След няколко болезнени отпадания на африкански отбори в последните дни този мач може да се превърне в опит за реванш на континента.

Пътят нататък

Победителят от Испания - Австрия ще срещне победителя от Португалия - Хърватия на 6 юли от 22:00 часа. Това прави първите два мача от програмата свързани не само по география, но и по залог - Европа ще излъчи поне един огромен осминафинален сблъсък. Победителят от Швейцария - Алжир ще играе на 7 юли от 23:00 часа срещу Колумбия или Гана. Така една вечер, започнала като програма от три мача, може да отвори целия път към големите битки на турнира.

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