ПСЖ взе героя на Испания от световното

Пари Сен Жермен привлече Феран Торес от Барселона, обявиха официално от клуба. Героят на Испания при спечелването на световната титла през това лято е подписал петгодишен договор с френския шампион, а трансферната сума е на стойност 50 милиона евро.

Феран Торес ще играе с фланелката с номер девет, а споразумението е до лятото на 2031 година.

Той е третото ново попълнение на тима, след като до момента бяха привлечени Люка Дин и Манес Аклиуш. Очаква се до няколко дни в състава да бъде привлечен и младия талант на Аякс Мика Годс.