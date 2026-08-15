Спорт

ПСЖ взе героя на Испания от световното

Сделката за Феран Торес е факт

ПСЖ взе героя на Испания от световното
15 авг 26 | 14:20
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Влади Кирилов

Пари Сен Жермен привлече Феран Торес от Барселона, обявиха официално от клуба. Героят на Испания при спечелването на световната титла през това лято е подписал петгодишен договор с френския шампион, а трансферната сума е на стойност 50 милиона евро.

Феран Торес ще играе с фланелката с номер девет, а споразумението е до лятото на 2031 година.

Той е третото ново попълнение на тима, след като до момента бяха привлечени Люка Дин и Манес Аклиуш. Очаква се до няколко дни в състава да бъде привлечен и младия талант на Аякс Мика Годс.

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Автор Влади Кирилов

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