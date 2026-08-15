Има ли кой да свали Инфантино от власт?

Въпреки някои проблеми и скандали около Мондиал 2026, в края на турнира Джани Инфантино говореше като човек, който е несменяем начело на ФИФА.

Той определи първенството като "най-страхотното" в историята и след отчетените рекордни приходи от него, пусна пространна тирада против критиците си, омаловажавайки техните аргументи.

Швейцарецът се чувстваше сигурен, че структурите и механизмите на ФИФА поддържат властта му стабилна, но едва седмица по-късно основите под Инфантино се разпадат пред очите ни.

Босът избърза с нахалното предложение да продаде части от световните първенства на частни инвеститори и пресече червена линия, след която няма връщане назад.

Радикалното решение на УЕФА и всички европейски страни за бойкот на Мондиала при приемане на предложението доведе до категорично отхвърляне на идеята и от страна на КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК).

Президентът на световната централа видя, че мнозинството от членовете на ФИФА са против и сам се отрече от плана си в ранните часове на събота.

Според източници на Independent, въпросният план е бил разработван от повече от година, а Инфантино опита да го пробута по подъл и непрозрачен начин чрез откровен финансов подкуп за отделните федерации.

Сега дори вътре във ФИФА напрежението около президента се е засилило както никога преди. Дългогодишният му съветник Карлос Кордейро, описван като голяма фигура вътре в организацията, подаде оставка в петък в знак на протест.

Дори на апаратчиците във ФИФА им писна

Кордейро също се обяви категорично против плана на шефа си, а щом дори на апаратчиците във ФИФА им е писнало, това е сигурен знак, че Инфантино е отишъл твърде далеч.

Даже Азиатската футболна конфедерация - която спечели много от подкрепата на Инфантино през годините и винаги е отвръщала на тази подкрепа - се дистанцира от него.

И президентът на АФК шейх Салман бин Ебрахим ал-Халифа се превърна в най-яростният критик на Инфантино извън Европа.

Повечето от членовете на КОНКАКАФ, които са общо 41 на брой, също са загубили доверие в управлението на президента.

И 40 милиона за подкуп не стигнаха

Обещавайки по 40 милиона долара на всяка федерация, която го подкрепи, Инфантино се надяваше да изкуши най-вече по-малките нации - но се сблъска с организирана и категорична опозиция. Гласовете на УЕФА, АФК и КОНКАКАФ са общо около 150 и те щяха със солидно мнозинство при гласуването да елиминират неприемливата идея на боса.

Сега въпросът е могат ли същите тези гласове да се обединят около друг кандидат за президент и да свалят Инфантино от власт. Повече от ясно е, че е настанало време компрометираният шеф да си ходи. Това е човек, който постави над спорта собствените си политически интереси.

Няма как такъв човек да продължи да бъде лидер и както и УЕФА отбеляза в изявлението си - действията на Инфантино представляват абдикация от неговата роля на пазител на световния футбол.

Показателно е, че насред настаналата криза, босът на ФИФА ускорява плана си за разширяване на следващото Световно първенство до 64 отбора.

Швейцарецът действа като тиранин и трябва да бъде спрян.

Така че сега е моментът УЕФА и нейните съюзници да действат и да излъчат кандидат, който да се опълчи на Инфантино в предстоящите президентски избори.

Кои могат да го свалят от власт

Изборите за президент на ФИФА предстоят през март следващата година и доскоро очакванията бяха настоящият лидер изобщо да няма опонент в тях и автоматично да бъде преизбран.

В момента вече изглежда задължително опозицията да се обедини около кандидат, предлагащ алтернатива.

Президентът на УЕФА Александър Чеферин би бил очевиден вариант заради категоричните си позиции срещу политиките на ФИФА - макар че самият той взе някои спорни решения начело на европейската централа.

Президентът на Пари Сен Жермен и един от най-влиятелните хора във футбола Насер Ал-Хелайфи би събрал значителна подкрепа, но според последната информация, засега няма интерес да се кандидатира за поста.

Споменава се също името на многоуважавания Арсен Венгер, директор "Глобално развитие на футбола" във ФИФА.

Съществуват и фигури като Лизе Клавенес, президент на норвежката футболна асоциация и постоянен критик на Инфантино.

А президентът на КОНКАКАФ и вицепрезидент на ФИФА Виктор Монталиани е човек с амбиции и според слуховете е готов да се изправи срещу Инфантино на избори.

Не бива да забравяме, че механизмите на световната централа са такива, че е много трудно да бъде свален от власт действащ президент.

Схемата на Джани Инфантино за продажба на дял от световните първенства рухна със страшна сила, но ще е нужно много по-мощно колективно усилие, за да му бъде отнет постът.

Остава надеждата, че настоящият скандал ще бъде използван докрай - защото той отвори възможност за прочистване на футбола отвътре. А такива възможности идват рядко и обикновено отминават твърде бързо.