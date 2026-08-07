Спорт

Суперкупата на Испания се мести в Истанбул

Турция е на път да замени Саудитска Арабия като домакин на турнира през 2027 година

Суперкупата на Испания се мести в Истанбул
Снимка: X/Twitter
07 авг 26 | 18:06
826
Петър Маринов

Испанската Суперкупа през 2027-а година най-вероятно ще се проведе в Истанбул, което ще даде отлична възможност на българските фенове да наблюдават на живо четири от водещите отбори в Ла Лига - Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Реал Сосиедад. Очаква се Турция да замени Саудитска Арабия като домакин на надпреварата. Причината е, че между 7 януари и 6 февруари арабската държава ще приеме турнира за Купата на Азия. Полуфиналите на Суперкупата на Испания са планирани за 2-и и 3-и февруари, а двубоят за трофея ще се състои на 7-и февруари.

 Програма на Суперкупата на Испания 2027:

2/3 февруари: Барселона срещу Атлетико Мадрид

2/3 февруари: Реал Сосиедад срещу Реал Мадрид

7 февруари: Финал на турнира в Истанбул

Тагове:
Автор Петър Маринов

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай