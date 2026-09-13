С треньор в оставка ЦСКА смачка Левски за Суперкупата
Интересно е сега какво ще стане с Христо Янев
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Интересно е сега какво ще стане с Христо Янев
И посочи има ли значение този двубой
Мачът е от 18,30 часа
Дортмунд върна интригата в края, но червен картон и огромен пропуск провалиха опита за обрат
Турция е на път да замени Саудитска Арабия като домакин на турнира през 2027 година
Омар Абдулкадир Артан ще ръководи Суперкупата на Европа след скандала с недопускането му до Световното първенство
Треньорът на сините даде пресконференция
С два гола на бразилеца Рафиня победи с 3:2 Реал Мадрид
Отборът спечели Суперкупата на страната за рекорден 11-ти път
Къде да гледаме ПСЖ - Тотнъм
Белия балет се наложи с 2:0 над Аталанта
На 17 август "Ал Насър" ще се изправи срещу "Ал Хилал"
Юнион Сен Жилоаз спечели за първи път Суперкупата на Белгия в историята си
Взаимстван от Испания и Португалия
MAX Sport ще излъчи мачовете на 14 и 15 октомври
Разградчани спечелиха при дузпите
Червените бяха разбити с 4:0 насред София
Атлетик (Б) обърна каталунците и спечели Суперкупата на Испания
Цената на удоволствието е 120 млн. евро
Тимът от Бургас би за трофея Хебър с 3:0