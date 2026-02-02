Веласкес отсече. Хвърля ли се Левски за Суперкупата

Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори на пресконференцията преди финала за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Той бе категоричен, че отборът му ще се опита да спечели трофея в редовното време.

"В добра кондиция сме и в положително настроение. Ще направим всичко възможно да спечелим мача още в редовното време - нещо, което можем да контролираме. Притесняваме не само състоянието на терена заради студеното време и как ще се отрази на публиката. Фабиен отпада за мача, а днес преди тренировката ще разбера дали Хуан Переа ще получи картотека и може да бъде в групата за мача", каза испанският специалист.

Изправяме се срещу един добър отбор. Но както знаете и ние сме много добър отбор. Уверени сме в нашите възможности. Ще направим всичко възможно, за да спечелим този трофей”, коментира Веласкес.

“Метеорологичните условия очевидно за всички не са невероятни. Не трябва да се ядосваме, не трябва да търсим извинение. Мен ме притеснява състоянието на терена”, добави испанецът.

Марин Петков е футболист на Левски в момента, в който ме питате.”

“Да, наясно съм със стартовия състав. Все още ни остава една тренировка да направим, днешния следобед. След това ще стане ясно конкретно какво сме предвидили за утре.”

“Карл Фабиен със сигурност отпада за утре.”

“Очаквам информация дали ще може Переа да бъде картотекиран за мача утре, за да попадне в групата”, допълни наставникът на „сините“.

“Лудогорец е в игрови ритъм, който бе добит срещу много сериозни съперници. Няма да губя енергията си за това как им се е отразило. Трябва да се концентрираме върху нашата игра.”

“Подготвени сме да изиграем утрешния мач. И каквото ще се случи, ние трябва да го приемем, каквото предложи срещата. Дано да може да спечелим още в редовното време този мач.”

“Нека видим първо какво ще се случи в редовното време, ако се наложи да изпълняваме дузпи, ще се постараем да го направим по най-добрия начин.”

“Нашият фокус е върху начина, по който ще изиграем този мач, но сме готови за всичко, разбира се.”

“Аз подхождам към всеки един мач по един и същи начин – с професионализъм и уважение. Винаги се опитвам да остана в баланс, защото това винаги ти позволява да взимаш по-правилните решения.”

“Фокусът ми е върху моя отбор и да извадя най-доброто от играчите. Аз мога да отговарям за моите думи и действия. Когато има официална декларация от клуба и това поражда някакви съмнения у вас, е хубаво да го питате него.”

“Тук съм от 13 месеца. Футбол, футбол и футбол, за съдията не говорим”, каза още Хулио Веласкес.

