Юнайтед възкръсна в 94-тата минута и сломи Фулъм на Олд Трафорд

Манчестър Юнайтед записа трета поредна победа под ръководството на временния си мениджър Майкъл Карик, след като надви Фулъм с 3:2 на „Олд Трафорд“. Успехът дойде по изключително драматичен начин и върна феновете към времената, когато от пейката командваше сър Алекс Фъргюсън.

Домакините контролираха срещата до 85-ата минута и водеха с 2:0, но дузпа в полза на Фулъм върна интригата. В първата минута от добавените девет Кевин изравни за 2:2, но секунди след подновяването на играта Бенямин Шешко донесе победата на „червените дяволи“.

Още в началото двубоят предложи спорни моменти. В 10-ата минута защитникът на Фулъм Хорхе Куенка повали Браян Мбемо в наказателното поле, но главният съдия Джон Брукс и ВАР прецениха, че дузпа няма. Шест минути по-късно Брукс първоначално отсъди наказателен удар за нарушение на Куенка срещу Метеуш Куня, но след намеса на ВАР решението бе отменено, тъй като фаулът е извън пеналта. От последвалия пряк свободен удар Бруно Фернандеш центрира перфектно и Каземиро откри резултата с удар с глава за 1:0.

Фулъм започна по-активно след почивката, но в 56-ата минута Манчестър Юнайтед удвои. Каземиро изведе Куня, който с мощен шут с десния крак не остави шанс на Бернд Лено за 2:0.

В 65-ата минута попадение на Куенка бе отменено заради засада след дълго разглеждане с ВАР – един от факторите за сериозното продължение на мача. Малко по-късно резервата Шешко можеше да реши всичко, но ударът му с глава срещна страничната греда.

В 85-ата минута Хари Магуайър фаулира Раул Хименес и Фулъм получи дузпа. Мексиканецът реализира за 1:2 и вдъхна надежда на гостите. Само шест минути по-късно Кевин изравни с впечатляващ диагонален удар за 2:2, оставяйки без шанс вратаря Сене Ламенс.

Радостта на Фулъм обаче бе кратка. В 94-тата минута Бруно Фернандеш преодоля Чарлз Баси и подаде по земя към Бенямин Шешко, който с хладнокръвен удар донесе победата с 3:2. По трибуните триумфа наблюдаваше и легендарният сър Алекс Фъргюсън.

С този успех Манчестър Юнайтед се върна на четвърто място с 41 точки и е само на пет зад третия Астън Вила, който по същото време загуби с 0:1 от Брентфорд.

На „Вила Парк“ домакините доминираха, но пропуснаха редица положения. Брентфорд, останал с човек по-малко след директен червен картон на Кевин Шаде в 42-рата минута, стигна до победата с попадение на Данго Уатара от малък ъгъл за 1:0. Отменен гол на Тами Ейбрахам и отлични намеси в защита запазиха успеха за лондончани, които се изкачиха на седмо място с 36 точки.

В другия завършил мач Нотингам Форест и Кристъл Палас завършиха 1:1. Морган Гибс-Уайт даде ранен аванс на домакините, но червен картон на Нико Уилямс и дузпа, реализирана от Исмаила Сар, донесоха равенството. Втората част не предложи точен удар.

Първенство на английската Висша лига, срещи от 24-ия кръг:

Астън Вила-Брентфорд 0:1

Манчестър Юнайтед-Фулъм 3:2

Нотингам-Кристъл Палас 1:1

По-късно днес:

Тотнъм-Манчестър Сити

От събота:

Брайтън-Евертън 1:1

Лийдс-Арсенал 0:4

Уулвърхямптън-Борнемут 0:1

Челси-Уест Хям 3:2

Ливърпул-Нюкасъл 4:1

В понеделник:

Съндърланд-Бърнли

В класирането води Арсенал с 53 точки пред Манчестър Сити и Астън Вила с по 46. Следват Манчестър Юнайтед с 41, Челси с 40, Ливърпул с 39, Брентфорд с 36, Фулъм и Евертън с по 34 и други.

