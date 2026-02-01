Ливърпул помете Нюкасъл на „Анфийлд“ и взриви Висшата лига

Ливърпул разгроми Нюкасъл с 4:1 в двубой от 24-ия кръг на английската Висша лига, игран на „Анфийлд“. Срещата започна с шок за домакините, но завърши с пълна доминация и категоричен отговор на пропуските на гостите.

В 25-ата минута Нюкасъл беше на косъм от аванс, след като Харви Барнс изстреля мощен пряк свободен удар, който разтресе десния страничен стълб на Алисон. Натискът на гостите даде резултат в 36-ата минута, когато Антъни Гордън прати топката в далечния ъгъл и изведе „свраките“ напред.

Реакцията на Ливърпул обаче беше светкавична. Само пет минути по-късно Флориан Вирц нахлу в наказателното поле и подаде перфектно на Юго Екитике, който от близка дистанция изравни. Две минути след това французинът отново удари, този път след пас в дълбочина от Милош Керкез, и с хладнокръвно завършване обърна резултата, оставяйки Ник Попе без шанс.

В 67-ата минута Вирц увенча силния си мач с гол за 3:1, като асистенцията дойде от Мохамед Салах. Крайният удар бе нанесен в добавеното време, когато Ибрахима Конате оформи крайното 4:1.

След победата Ливърпул е пети в класирането с 39 точки, докато Нюкасъл остава на десета позиция с 33 пункта.

