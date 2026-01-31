Трус в Челси. Собственикът изскочи от голямата афера

Собственикът на английския футболен клуб "Челси" Тод Бьоли се е срещнал два пъти с финансиста и сексуален престъпник Джефри Епстийн през 2011 г.

Това съобщи The Athletic часове след като администрацията на Тръмп извади обемни папки по една от най-големите афери - Епстийн.

Съобщава се, че срещите са се провели през януари и септември 2011 г.

Според източника това се доказва от имейли, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ. По време на срещите Епстийн вече беше изтърпял първата си присъда в затвора.

На 6 юли 2019 г. Джефри Епстийн беше арестуван по обвинения в трафик на непълнолетни, а през август същата година беше намерен мъртъв в затворническа килия.

Тод Бьоли е собственик на Челси от май 2022 г.

