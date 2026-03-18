Голяма новина за Любо Пенев

Любослав Пенев продължава да понася много добре имунотерапията, с която лекарите в софийска клиника лекуват тумора на единия от бъбреците му. Легендата на родния футбол преминава всяка седмица по няколко курса, без да лежи в болницата.

Запознати от лечебното заведение твърдят, че Ел Голеадор показва огромен дух и силна психика. Като лек проблем в момента се отчита загубат на гласа му, но това не се отразява на цялостното състояние, пише "Топ спорт".

Лечението на Пенев на българска земя продължава вече два месеца. На 20 януари славният нападател беше транспортиран от Германия до София с един от частните самолети на собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

