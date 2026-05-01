Бостанджиев с важен ход в Левски

Анонсираният като нов собственик на Левски Атанас Бостанджиев все още не се е срещал с треньорския щаб, футболистите и служителите в клуба.

Двамата с Наско Сираков са взели решение това да се случи след края на сезона или най-рано след математическото подпечатване на шампионската титла. То може да се случи още в събота при победа над ЦСКА 1948, което издигна еуфорията сред „синя“ България до невиждани от десетилетия висини и провокира разпродаването на билетите за стадион „Георги Аспарухов“ буквално за часове, пише gol.bg.

Бостанджиев бе в България за дербито с ЦСКА, но след това веднага е заминал за Лондон, където живее съвсем близо до стадиона на другия си любим отбор – Челси. Той е бил категоричен, че няма нужда от излишни вълнения сред играчите на Хулио Веласкес и че ще им се представи в момент, когато това няма да наруши концентрацията им.

Бизнесменът, чиято компания Gemcorp Capital (б.а. – Атанас Бостанджиев е основател и главен изпълнителен директор на компанията) е инвестирала над 9 милиарда долара на пазари в развиващи се страни, направи анонс за „бюджет, какъвто бъде определен от Наско Сираков“ и „строеж на нов стадион с капацитет около 25 000 зрители, за който има осигурени 120 милиона евро“.

Той със сигурност ще влезе в по-близък контакт и с представители на феновете, които към момента обаче са концентрирани върху това да дадат пълна и безрезервна подкрепа на отбора по пътя към мечтания триумф, който вече е толкова близо.

