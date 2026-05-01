Фенербахче ухажва Салах. Сделката влиза в решителна фаза

Мохамед Салах може да направи сензационен трансфер във Фенербахче, след като турският гранд е влязъл в директни преговори за договор с него, съобщава A Spor. Крилото на Ливърпул ще напусне клуба в края на сезона като свободен агент, което прави ситуацията още по-интригуваща.

Според информацията вече са проведени две срещи между представители на истанбулския клуб и агента на 33-годишния египтянин. Така трансферът постепенно излиза от сферата на слуховете и влиза в реална фаза.

Салах е поставил сериозно финансово условие - годишна заплата от около 20 милиона евро. Това е сума, която би го превърнала в една от най-скъпоплатените звезди в турското първенство и ще изисква сериозно усилие от страна на Фенербахче.

Ключов фактор в преговорите е желанието на футболиста да продължи кариерата си в Европа. Това дава предимство на турския клуб пред офертите от Саудитска Арабия, които през последните години активно привличат големи имена със значително по-високи финансови предложения.

В Истанбул гледат на евентуалното привличане на Салах като на проект със огромен имиджов и спортен ефект. Подобен трансфер би вдигнал нивото на отбора и би засилил амбициите му за доминация в местното първенство и силно представяне в Европа. Освен това се очаква подобен ход да има сериозен маркетингов ефект и да увеличи интереса към клуба в глобален план.

Засега от Ливърпул няма официална позиция по бъдещето на звездата, но раздялата изглежда все по-вероятна. Следващите седмици могат да се окажат решаващи за един от най-шумните трансфери на лятото.

