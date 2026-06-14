Рейналдо проговори за Левски: Това е сбъдната мечта!

Едно от новите попълнения на Левски Рейналдо сподели радостта си от преминаването при "сините". Той сподели как се чувства в отбора и разкри амбициите си.

Ето какво каза бразилецът пред клубната телевизия:

"Много добре се чувствам в Левски от първия ден. Много добре съм приет. Ще направя всичко възможно, за да зарадвам всички тук.

Това е реализирана мечта да съм в толкова голям клуб като Левски. Това е невероятно.

Добър колектив има в Левски, с доста качествени футболисти. Много добра атмосфера, с много шеги и закачки.

Интересува ме да помогна на треньора и отбора, а не дали ще съм титуляр, или не. Целта е, каквато и на отбора. Не си поставям лична цел, а да постигнем клубните - максималното в Шампионска лига.

Винаги играя с №7, винаги ми е харесвало с него.

Очаквам да направя нещо запомнящо се в Левски.

Аз съм по-бърз от Кусо, но той е по-техничен.

Нямам търпение да настъпи часът за първия мач. Изключително съм нетърпелив.

Имах удоволствието да разговарям с Хулио Веласкес, преди да дойда тук. Много добри впечатления остави в мен. Каза, че изповядва атакуващ стил и ще извади най-доброто от мен, ще направи така, че да съм сред най-добрите му нападатели. Вдъхна ми много доверие и увереност.

Най-голямата ми мечта е да играя в националния отбор".

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