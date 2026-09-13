Абсурдът BG! Да носят на ръце треньор в оставка в ЦСКА
Христо Янев отказа да се върне на поста
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Христо Янев отказа да се върне на поста
Говори Алекс Джейкс
До този момент основните кандидати за поста селекционер на националния отбор бяха Антонио Конте и Роберто Манчини
Най-слабото представяне от 36 години насам
Бившият мениджър на Ливърпул е приел поста
Ще направя всичко възможно, за да зарадвам всички тук, обеща новата звезда на "сините"
Но ще трябва да почака известно време
Даже се твърди, че е приел предложението
Опита да покаже сериозно самочувствие
Последната работа като мениджър на германеца беше в Ливърпул
Човек да се чуди как са толкова зле
Двубоят е утре
Той е футболен директор на компанията "Ред Бул" от октомври 2024 година
Вълна от недоволство във форумите
Наставникът на Черно море коментира решението си на този етап да остане начело на представителния отбор
Персите са в група "G" на турнира, в която са още Белгия, Нова Зеландия и Египет
Какво ключово нещо направиха червените
първи подробен коментар на Ричард Хюз
Голмайсторът Мамаду Диало с откровени думи
"Лъвчетата" ще срещнат победителя от двойката Сърбия - Турция