Звезда на ЦСКА 1948 каза какво трови отбора

Голмайсторът на ФК ЦСКА 1948 Сф Мамаду Диало даде интервю пред Спортал в Анталия, където тече зимният лагер на тима.

Каква е атмосферата в ЦСКА 1948?

– Атмосферата и единността на футболистите е добра, но определени решения на администрацията тровят отбора.

Имаш ли прякор?

– Да, всички играчи в клуба ме наричат МамаГол.

Знаеш ли някои думи на български?

– Знам „Да“, „Добре“, „Как си?“, „К’во става?“, ха-ха.

Как се чувстваш в София? Харесваш ли българската храна, музиката?

– Харесвам града, защото атмосферата е много хубава и не ми е трудно в София, защото не е толкова различно от Париж. Големите молове, изобилието от ресторанти. Хубаво е в София!

Колко гола искаш да реализираш след паузата?

– Ами не знам… Ако имам шанс да вкарам попадение, го правя, но обичам да помагам на отбора и съотборниците си и се стремя към това. Голаджия съм, но обичам и да асистирам, просто обичам да побеждавам. Затова и не ми е важно кой е отбелязал.

Какво мислиш за останалите претенденти – Левски, Лудогорец, ЦСКА?

– Имат страхотни отбори. Левски са много добри, харесвам стила им на игра. Имат много добър нападател – Сангаре. Той е мой добър приятел. Лудогорец имат опит, действащ шампион са. А ЦСКА са много труден опонент, имат нови играчи, като Исак Соле, който е много добър футболист.

