Остава ли Иран в Мондиал 2026

Президентът на Иранската футболна федерация Мехди Тадж заяви пред местна спортна медия, че няма никаква яснота дали националният отбор ще бъде в състояние да играе на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято.

Иран е в група "G" на турнира, в която са още Белгия, Нова Зеландия и Египет. Персите трябва да се изправят в Ингълууд, Калифорния срещу Нова Зеландия на 15 юни и срещу Белгия на 21 юни, а на 26 юни да срещнат Египет в Сиатъл.

В събота Израел и САЩ нанесоха ракетни удари по Иран, при които бе убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей, а Иран отговори с удари по Израел и американския бази в Близкия изток.

"Това, което е сигурно, е, че ние не можем да гледаме към световното първенство с надежда след първата ракетна атака", заяви Тадж.

От ФИФА все още не са коментирали казуса с участието на Иран на световното първенство, което трябва да започне на 11 юни - след само 101 дни. Още преди началото на военните удари администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че в страната няма да бъдат допускани фенове от Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com