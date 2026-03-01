Любо Пенев с емоционални думи за бате Джони

Легендата Любослав Пенев отдаде почит на Георги Велинов.

Славният вратар почина днес на 68-годишна възраст.

"Светъл да е пътят ти, бате Джони. Почивай в мир!", написа Пенев в социалните мрежи.

Както стана ясно по-рано, легендата на българския футбол и ЦСКА Георги Велинов почина на 68-годишна възраст. Ветеранът беше в тежко състояние във Военно-медицинска академия, където се бореха за живота му.

