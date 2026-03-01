Спорт

Любо Пенев с емоционални думи за бате Джони

Легендата на българския футбол и ЦСКА почина на 68-годишна възраст

Любо Пенев с емоционални думи за бате Джони
01 мар 26 | 22:34
181
Агенция Стандарт

Легендата Любослав Пенев отдаде почит на Георги Велинов.

Славният вратар почина днес на 68-годишна възраст.

"Светъл да е пътят ти, бате Джони. Почивай в мир!", написа Пенев в социалните мрежи.

Както стана ясно по-рано, легендата на българския футбол и ЦСКА Георги Велинов почина на 68-годишна възраст. Ветеранът беше в тежко състояние във Военно-медицинска академия, където се бореха за живота му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема футбол
Още от Спорт
Коментирай