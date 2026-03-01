Радост в Левски преди дербито с Локо София

Кристиан Макун се завърна в групата на Левски и ще бъде на разположение на старши треньора Хулио Веласкес за предстоящото дерби с Локомотив София на стадион "Георги Аспарухов".

Срещата обаче ще бъде пропусната от Рилдо Фильо и Карл Фабиен. Срещата е днес от 17:15 часа.

Ето и групата на „сините“: Вуцов, Луков, Алдаир, Камдем, Серафимов, Димитров, Макун, Вуликич, Майкон, Бурас, Търдин, Охене, Костадинов, Митков, Сула, Евертон, Око-Флекс, Кирилов, Сангаре, Переа.

