Илиан Илиев отсече: Тръгвам си, ако...

Наставникът на Черно море Илиан Илиев коментира решението си на този етап да остане начело на представителния отбор. Специалистът беше афектиран след загубата от Добруджа през уикенда и намекна за оставка, но след разговор с ръководството остава на поста.

„Вижте, аз във времето и когато бях в Локомотив Пловдив, и наскоро в националния отбор, усетя ли някъде, че повече нямам работа там, аз си тръгвам, а не подавам оставка. В Черно море станахме втори и трети, постигнахме резултати, печелихме често и губехме рядко. Така играчите придобиха друг манталитет и очакванията към тях станаха по-големи. Приех тежко загубата от Добруджа, както всяка друга, и когато нещата не вървят, естествено, че виновен е треньорът. Затова аз исках да поема вината за всичко, след като няма резултати.

Това беше идеята на това, което казах, тъй като аз съм ги избирал тези футболисти, аз ги тренирам и аз решавам кои от тях да играят. Аз трябваше да поема вината и да се разделим. Впоследствие обаче имах доста разговори, осмислихме нещата с Пламен Андреев и моите помощници, и преценихме, че има друг път и сега не е момента да развяваме бялото знаме. Сега е нужно обединение на всички, за да излезем от тази ситуация, тъй като нищо не е загубено и има доста мачове пред нас. Понякога казваме нещо, когато сме нервни, но занапред трябва да сме обединени и да повярваме в себе си, тъй като нашите футболисти са почти същите, които постигнаха успехите в предните два сезона. Така че вдигаме главите и гледаме напред“, сподели Илиев пред БГНЕС.

Специалистът е начело на Черно море от 2017 г. насам и вече е водил представителния отбор в 295 срещи – 129 победи, 82 ремита и 84 загуби. Известно време той комбинираше клубното ръководство с поста на национален селекционер. Води България в 18 битки за 3 победи, 9 равенства и 6 загуби.

По-рано през деня и ръководството на клуба даде да се разбере, че на този етап Илиев ще остане старши треньор на отбора с кратка публикация в социалните мрежи:

„Най-силното оръжие на „Черно море“ е единството. Постиженията в последните години са доказателство за това. Най-лесно е да се хвърлят безразборно обвинения към всички страни, когато има сътресения. Точно в трудностите обаче не трябва да се губи доверието и вярата. Това е времето за силните. Изпитанията каляват. Продължаваме борбата заедно, защото Морето е много по-голямо от нас самите“, написаха от „Тича“ и прикачиха снимка с Илиан Илиев.

