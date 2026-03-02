Спорт

В ЦСКА обявиха как ще почетат Джони Велинов

Легендарният футболист напусна този свят вчера

02 мар 26 | 14:39
Стандарт Новини

ЦСКА обяви, че днес след 16:00 часа пред централния вход на стадион "Българска армия” ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов.

Легендарният футболист напусна този свят вчера, а от клуба допълнително ще информират за деня, часа и мястото на поклонението.

Ето какво пишат от ЦСКА:

Армейци,

Днес (2 март) след 16:00 ч. пред централния вход на ст. "Българска армия" ще бъде оформен възпоменателен кът в памет на Георги Велинов, където всеки ще може да го почете с цветя, да запали свещ или да остави предмет за спомен.

ЦСКА ще информира допълнително за деня, часа и мястото на поклонението пред великия ни вратар.

Поклон пред светлата му памет!

Легендите не умират!

