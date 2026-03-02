Ето какво погуби големия Джони Велинов

Инфекция на белия дроб погуби легендата на ЦСКА Джони Beлинов. Бившият вратар си отиде във ВМА, където направиха всичко възможно, но не успяха да го спасят.

Синът на Джони – Венцислав, обясни преди около седмица за влошеното състояние на баща си. Според него само чудо можеше да го спаси.

Проблемите за емблематичния вратар дошли от възпаление на лявата част на белия дроб и нямали общо с рака на челюстта, който му беше от крит преди три години. Джони е бил в ремисия.

Поради многото терапии, на които е бил подложен през дългия период на лечение, имунитетът му се е сринал. Вследствие на лъчетерапиите, на които е бил подложен Георги Велинов в турската столица Анкара, е получил огнище за възпаление в белия дроб, което първоначално не се е развивало, но след това е покосило легендата, пише „Мач Телеграф“.

