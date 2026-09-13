Кошмарен инцидент погуби знаменит вратар
Тежка катастрофа на прелез
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Тежка катастрофа на прелез
ОАнкологичното заболяване е било в ремисия
Той трудно понася личната загуба
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Жесток пожар отне живота на двама в бургаското село Русокастро. 60-годишната Иванка Манолова и 75-годишният Георги Вълчев, с когото живеела на семейни...
Ледена висулка уби 20-годишна хубавица, живееща в Новосибирск. Татяна И. излязла навън, за да разходи кучето си, но образувал се от студа леден къс па...
Стара Загора. Работник в казанлъшкото предприятие "Капрони" АД загина, докато е ремонтирал машина за студена обработка на метали. По неизяснени към м...