Контра от Бербатов. Настъпи Гонзо

Новият съветник по спортните въпроси на Андрей Гюров – Димитър Бербатов, беше гост в предаването на “На фокус” по NOVA. Той коментира новата си роля, а освен това отговори и на президента на футболната ни централа Георги Иванов, който заяви, че Бербатов не би могъл да прочете всички проблеми за два месеца мандат.

“Искам да поднеса своите съболезнования на Джони Велинов. Един от най-великите вратари в България. Аз работих с него, играл съм със сина му. Моите съболезнования към всички близки”, започна Бербатов.

“Това е нова роля за мен, ново предизвикателство. Приемам отговорно. Фокусиран съм да се опитам да помогна на спорта в България. Цял живот се занимавам със спорт. Мисля, че с времето, с което разполагам, може да има ефект за спорта. За не съм министър? Това беше предварителното предложение. Не се притеснявам да казвам, когато не съм на 100% готов. Аз съм много ангажиран човек. Работя с Манчестър Юнайтед. Не мога да вляза в тази роля. Затова се стигна до това решение – за да съм полезен, да бъда съветник.

Това ще ми даде нужната възможност да се запозная как работи администрацията, как се взимат решенията. Когато добиеш практически опит, вече е друго. Със служебния премиер сме от един град. Преди време сме се запознали, имали сме разговори как се случват нещата в България. Аз винаги споделям моите идеи и сме запазили уважителна комуникация. Аз никога не съм бил част от партия, затова най-вероятно и никога няма да бъда. Условието ми беше да стане по моя начин – да се знае, че съм независим човек, за да помогна с времето, с което разполагам. Спортът е политика, но аз съм над тези неща”, каза още той.

“Щом съм тук и съм в позиция, на която открито заявявам, че искам да съм полезен на българския спорт, това значи, че трудно мога да бъда пречупен. Винаги съм падал с достойнства. Това не ме притеснява. Винаги съм ставал и съм продължавал напред. Футболът е част от спорта в България. Сега съм в позиция, в която се опитвам да помагам на спорта като цяло, но не се знае какво ще донесе бъдещето. Може пак да бъде обърнато към футбола”.

„За Георги Иванов? Това е грешно отношение. Той не отговаря на мен, а на държавата. Аз съм там, за да помогна, включително и на тях. Изказването му не е правилно структурирано. Да, затрупай ни, но формулирай въпросите си правилно, за да помогнеш на държавата да разбере проблемите ти. Разбира се, че съм готов да помогна – те са част от българския спорт и активно развиват деца. Децата са в основната на това, което аз се опитвам да направя. Също и треньорите. Те са едно от най-важните неща в развитието на спорта в България“, каза още Бербатов.

