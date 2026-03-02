Стана ясно колко време ще отсъства Флориан Виртц

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот няма да може да разчита на Флориан Виртц в предстоящите два мача срещу Уулвърхемптън.

Двата отбора се срещат в първенството във вторник, а през уикенда ще премерят сили и за ФА Къп. И в двата случая Ливърпул ще гостува.

Виртц пропусна победите над Нотингам Форест и Уест Хем заради травма в областта на гърба и ще отсъства поне още два двубоя.

"Няма нищо по-различно от това, което казах в събота. Утрешният мач идва твърде скоро за него, а това може да важи и за следващия през уикенда. Надяваме се да бъде на разположение следващата седмица, но може да отнеме и повече време", заяви Слот.

Ливърпул заема пето място в класирането десет кръга преди края и продължава битката за място в Шампионската лига.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com