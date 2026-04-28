Луис Енрике каза кой е най-добрият отбор в света

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике показа увереност и заяви, че неговия тим е най-добрият в света в момента.

"Срещат се двата най-добри отбора в момента. Въпреки, че Арсенал също прави велик сезон, като вземем в предвид постоянството - Байерн са едни гърди напред, тъй като са загубили само два мача", каза Енрике и допълни:

"След като станаха ясни финалните осем в Шампионска Лига, още тогава казах..Няма по-добър отбор от нашия".

Мачът от полуфиналната фаза на най-престижният европейски клубен турнир ще се играе утре, 28-ми април от 22:00 часа на "Парк де Пренс".

