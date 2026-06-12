Спорт

Напрежение на Мондиала! Евакуираха легенда на Реал Мадрид

За щастие футболистът излезе невредим от много опасна ситуация

Напрежение на Мондиала! Евакуираха легенда на Реал Мадрид
12 юни 26 | 14:56
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Григор Атанасов

Един от легенадрите леви бекове на Реал Мадрид и бивш бразилски национал - Марсело, присъства на откриващия мач на Мондиал 2026, но посещението му на митичния „Ацтека“ не протече по план.

Бразилецът се озова в опасна ситуация, когато беше хванат насред сблъсъци между местни протестиращи и сили за сигурност близо до стадиона.

За щастие мексиканската полиция успя да евакуира футболиста, който излезе невредим от много опасната ситуация.

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Автор Григор Атанасов

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