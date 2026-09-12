Напрежение на Мондиала! Евакуираха легенда на Реал Мадрид
За щастие футболистът излезе невредим от много опасна ситуация
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За щастие футболистът излезе невредим от много опасна ситуация
Той е печелил 25 трофея
Марсело сбърка единствен от бялата точка на "Олимпико"
Бразилецът ще получава по 1 млн. евро на месец
Ромчето от Монтана продължава да учи в CATS College Правителството отпусна нови 4440 британски лири на Марсело от Монтана. Този път на средствата му...
Заедно с вас, читателите на "Стандарт", можем да направим света по-добър Не е трудно да направиш някого щастлив. Това е равносметката от камп...
Отличникът е безкрайно благодарен, дарители му звънят всеки ден "Още съм на тръни, стискам си палци дано да събера парите за първата вноска за Кеймбр...
"Добри хора ми звънят с добрата вест, че искат да ми помогнат", каза за „Стандарт" ромът Марсело Илиев от квартал „Огоста" в Монтана. Той бе приет да...
Сао Пауло. С победа за Бразилия срещу Хърватия завърши първият мач в Световното първенство по футбол. Резултатът откри Марсело, но с гол в собствената...