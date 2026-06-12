Левски представи нов силен човек

От Левски представиха новото попълнение в треньорския щаб – кондиционния специалист Николай Лесков, който пристига от Локомотив Пловдив. Сините отправиха предложение към специалиста още в началото на месеца.

Лесков вече започна работа и се включи в щаба на старши треньора Хулио Веласкес. Клубът публикува подробни кадри от старта на предсезонната подготовка, в които се вижда и неговата дейност на тренировъчната база.

В щаба на сините остава и друг кондиционен специалист – Денислав Драшков.

Лесков е поискал да напусне Лаута, а ръководството на Локомотив е уважило желанието му и е прекратило договора му по взаимно съгласие, припомня „Тема Спорт“.

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