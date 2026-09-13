Левски представи нов силен човек
Той пристига от Локомотив Пловдив
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Той пристига от Локомотив Пловдив
В екипа на селекционера Александър Димитров се присъединява още един помощник – Христо Коилов Новият треньорски щаб на "Берое", който ще води староза...
Не само първият отбор, а и треньорският щаб на Левски ще има зимно попълнение. Работа на "Герена" ще започне кондиционният специалист Роко Перота....