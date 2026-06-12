ЦСКА предприема историческа стъпка

Историческа стъпка, чакана с нетърпение от всички фенове, предприема носителят на Купата на България ЦСКА.

Червените скоро ще представят официалните екипи за новия сезон в дните преди първата контрола от предсезонната подготовка, съобщава „Тема Спорт“. Както е известно, червените стартират проверките от лагера в Австрия срещу украинския гранд Динамо Киев на 20 юни, събота.

Новата екипировка вече е доставена в тренировъчната база в Панчарево и предстои върху нея да бъдат поставени логата на спонсорите на ЦСКА. В сряда клубът представи новото си партньорство с EGT Digital, чието лого ще бъде позиционирано под номерата на гърба на фланелките.

„Армейците“ ще представят три варианта на екипите си – основен в червено и два алтернативни комплекта в бяло и черно. Отборът ще използва титулярния си екип още в контролата срещу Динамо Киев.

Тази екипировка има специално значение, тъй като с нея ЦСКА ще направи първото си официално появяване на напълно реконструирания стадион „Българска армия“.

По време на лагера в Австрия тимът ще премери сили с Динамо Киев и Полесия Житомир, а в програмата фигурира и проверка срещу Карабах. Срещата с азербайджанския клуб обаче няма да се състои, ако жребият за втория квалификационен кръг на Лига Европа противопостави двата отбора.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com