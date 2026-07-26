Никола Цолов с унгарски удар

Никола Цолов направи силно състезание и спечели точки в основната надпревара от Формула 2 през уикенда за Гран при на Унгария. Българинът финишира седми на пистата "Хунгароринг", след като потегли 12-ти.

Съотборникът му в Кампос Рейсинг Ноа Леон спечели надпреварата, а Рафа Камара завърши трети и съкрати изоставането си от Цолов от 31 на 22 точки в генералното класиране. Основният конкурент на българина за титлата Габриеле Мини днес финишира девети и по този начин Никола се откъсна пред него с 20 т., пише Блиц.



Българския лъв получи наказание от 10 секунди заради катастрофата със Себастиан Монтоя по време на съботния спринт, което го прати доста назад на стартовата решетка.

Куш Майни бе на първа позиция за основната надпревара днес, до него на първи ред бе Рафаел Камара. Зад тях се подредиха Ноел Леон и Джошуа Дюрксен, следвани от Тасанапол Интрапувашак, Лорънс ван Хьопен, Дино Беганович, Габриеле Мини, Монтоя и др. На старта Майни поведе, Леон излезе втори пред Камара и Ван Хьопен. Цолов спечели позиция, като имаше сбутвания със съперници в средата на колоната. В третата от общо 37 обиколки редът бе Майни, Леон, Камара, Ван Хьопен, Дюрксен, Интрапувашак, Беганович, Мини, Монтоя, Нико Вароне, Цолов.

Никола бе с гуми медиум, докато повечето съперници пред него бяха със софт. Стеншорн се обади, че управлението му е повредено и се прибра в бокса. Българският пилот получи съобщение от питуола, че темпото му със средните по твърдост гуми не е много добро и вероятно ще се наложи да спре в бокса по-рано от предвиденото. В седмата обиколка Цолов отиде десети, изпреварвайки Вароне. Рейс контролът съобщи, че инцидентите с него от тура след старта няма да бъдат разследвани.

В осмата обиколка Цолов взе деветото място от Монтоя. От Кампос му казаха, че пилотите пред него не могат в момента да влязат в пита, защото биха излезли в трафик. Майни бе на 4,3 сек пред Леон. Първите пети в колоната бяха със софт, както и Мини. Интрапувашак, Беганович и Цолов – с медиум.

Мини направи бокс в 15-ата обиколка и се върна 16-ти в колоната. После Дюрксен и Леон смениха гуми. В 17-ия тур рейс контролът включи режим на виртуален сейфти кар, тъй като Вилягомес спря на пистата. Болидът бе прибран бързо и забавянето продължи само една обиколка. Следващите пилоти в пита бяха Джон Бенет и Ван Хьопен. С това Цолов напредваше в колоната, но още не бе спирал. В 20-ата обиколка бе пети – на секунда и половина зад Беганович.

Камара влезе в бокса в 21-ата обиколка, Майни – в 22-ата. Интрапувашак, Беганович, Цолов и Алекс Дън заемаха местата от първо до четвърто, но без спирания в пита. В 24-ата обиколка Цолов излезе пръв в колоната след боксовете на съперниците. Той бе предупреден и за неспазване лимитите на трасето на седми завой. Българският пилот влезе в пита в 24-ия тур. При връщането си на трасето бе 11-ти в колоната.

Дън остана последен без бокс в челото. Десет обиколки преди финала редът бе Дън, Леон, Майни, Камара, Ван Хьопен, Дюрксен, Интрапувашак, Оливър Гьоте (без бокс, който направи малко след това), Беганович, Мини, Цолов. Никола атакува Мини и успя да го задмине в 30-ия тур. Дън най-накрая бе в пита в 32-ата обиколка като едва спря на влизането в алеята пред боксовете. Така редът стана Леон, Майни, Камара, Ван Хьопен, Дюрксен, Интрапувашак, Беганович, Цолов, Мини, Бенет.

До края на надпреварата Интрапувашак успя да вземе петото място на Дюрксен, който загуби позиция и от Беганович, и от Цолов. Победата взе Леон пред Майни и Камара.

Следващият старт ще бъде в Италия на пистата "Монца" - на 5 и 6 септември.