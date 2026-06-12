Левски пред ударен трансфер за милиони

Левски е близо до Иван Башич от Астана, а в Казахстан оценяват финансовите загуби за клуба като много високи. Ръководството на сините води заключителни преговори за привличането на участника на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. 24-годишният халф е част от селекцията на Босна и Херцеговина. Правата му се държат от казахстанския Астана. Вчера той бе номиран за номер 1 сред чужденците в местния елит.

„Башич е мозъкът на тима си. Основният плеймейкър на отбора и един от онези играчи, които правят разликата само с едно докосване. Астана ще загуби много от продажбата му“, пише цитираният от Тема спорт goal.kz.

Местните медии преди повече от десетина дни индикираха, че сините проявяват изключителен интерес към полузащитника. И отбелязаха, че са готови да дадат 2.5 милиона евро за правата му. Това е цената, която шефовете на Астана са му заковали. Клубът предпочита да преговаря за сделка след края на мондиала. Причината е, че по време на световното първенство Башич може да блесне и да повиши стойността си. От Левски пък искат точно това да избегнат и поради тази причина в последните дни са форсилирали преговорите за привличането му. И шансовете на са доста големи.

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