Енрике превърна ПСЖ в династия, Артета остана на крачка от вечността
Триумф и драма на финала на Шампионската лига
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Триумф и драма на финала на Шампионската лига
Въпрвеки аванса от един гол на ПСЖ
Опита да покаже сериозно самочувствие
Искат го в дългосрочен план
След грозните сцени от финала
Тя е насочена към терените в САЩ
Каква е кратката философия на треньора
Точно преди най-важните мачове за годината
луис енрике много обичал страната
Енрике Иглесиас идва на 14 декември в зала "Арена Армеец", но стотици негови фенове не успяха да си купят билети. След като организаторите от "Арт бг"...