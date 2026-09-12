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Енрике с второ шоу у нас

Енрике с второ шоу у нас

Енрике Иглесиас идва на 14 декември в зала "Арена Армеец", но стотици негови фенове не успяха да си купят билети. След като организаторите от "Арт бг"...

07 декември | 22:00
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