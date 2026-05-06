Енрике каза истината за голямата битка тази вечер

Луис Енрике разкри, че контузени играчи на ПСЖ са поискали да пътуват с отбора за реванша срещу Байерн Мюнхен в Шампионската лига.

„Те сами поискаха да дойдат на стадиона. Това показва какви футболисти имаме. Ще бъдат там, за да подкрепят отбора“, заяви испанецът.

Треньорът на парижани изрази и сериозно уважение към съперника преди решителния сблъсък.

„Байерн ни мотивира да дадем най-доброто от себе си. Ще се опитаме да доминираме срещу един изключителен отбор“, добави той.

Енрике направи и любопитно сравнение.

„Това е като съперничеството на Надал с Федерер и Джокович“, каза наставникът.

Въпреки преднината от първия мач, той остава предпазлив.

„Имаме аванс от един гол, но това не означава нищо във футбола. Имаме опит от миналата година и винаги се стремим да се представим на ниво за нашите фенове“, завърши Енрик

