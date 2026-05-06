Арсенал стори нещо невиждано в ШЛ

След елиминирането на Атлетико Мадрид Арсенал стори нещо, които нито един друг тим не бе правил до сега в Шампионската лига. Отборът на Микел Артета стана първият, който не е губил нито веднъж в рамките на една кампания в турнира, в която е изиграл поне 14 мача.

До този момент толкова много мачове в рамките на един сезон в Шампионската лига бяха изиграли 43 отбора, но нито един не успява да не загуби всичките си 14 двубоя.

Сега пред Арсенал остава целта да не загуби и 15-ия си мач в турнира, който ще бъде финалът им срещу Байерн Мюнхен или ПСЖ.

Факт е обаче, че този отбор на Микел Артета събуди спомените на "Непобедимите" на Арсен Венгер, които станаха шампиони на Англия през сезон 2003/04 без да загубят нито един мач във Висшата лига, пише "Гонг".

Не трябва да забравяме, че Арсенал е на три стъпки от златните медали във Висшата лига, където спори за първото място с Манчестър Сити. Ако "аритлеристите" спечелят трите си оставащи мача, ще вдигнат първата си титла от 22 години насам.

