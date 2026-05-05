Берое и Монтана в директна битка за оцеляване в Първа лига

Берое приема Монтана днес от 17:30 часа в един от най-важните мачове от 33-ия кръг в групата на изпадащите в Първа лига. Сблъсъкът е пряк за оцеляване и може да се окаже решаващ за съдбата на гостите, които са на дъното на класирането.

Монтана има 21 точки и се нуждае задължително от победа, за да запази реални шансове да остане в елита. Берое влиза в срещата с 29 точки и преднина над опасната зона, но ситуацията далеч не е спокойна. При неблагоприятен развой и успехи на преследвачите отборът на Хосу Урибе може да се озове сред застрашените.

Напрежението около двубоя се подсилва от факта, че всяка грешка в този етап от сезона може да се окаже фатална. Берое разчита на домакинското предимство, но няма право на отпускане, тъй като разликата с отборите зад него е крехка. В същото време Монтана играе с ясен залог - само победа ще запази надеждите за спасение живи.

В паралелния мач от деня Локомотив София приема Ботев Враца от 20:00 часа. Двата отбора вече си осигуриха място в Първа лига и двубоят няма решаващо значение за тяхното бъдеще. Ботев Враца води в групата с 42 точки, докато Локомотив е плътно зад него с една точка по-малко.

Програмата за третия кръг от втората фаза в Първа лига:

Вторник, 5 май

17:30 ч: Берое - Монтана

20:00 ч: Локомотив София - Ботев Враца

Сряда, 6 май

17:30 ч: Славия - Септември

20:00 ч: Спартак Варна - Добруджа

Петък, 8 май

17:30 ч: Локомотив Пловдив - Арда

20:00 ч: ЦСКА 1948 - ЦСКА

Събота, 9 май

16:15 ч: Черно море - Ботев Пловдив

18:45 ч: Левски - Лудогорец

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com