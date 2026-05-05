Рома смаза Фиорентина и се върна в битката за Шампионската лига

Рома разгроми Фиорентина с 4:0 и по безкомпромисен начин се възползва от грешките на преките си конкуренти в битката за място в Шампионската лига. Победата изкачи „вълците“ до петата позиция в класирането с актив от 64 точки, само на една зад четвъртия Ювентус и на три от третия Милан при оставащи три кръга до края на Серия А. Така римляните записаха идеален кръг, в който останалите отбори в надпреварата допуснаха загуби или равенства. Ситуацията поставя Рома в отлична изходна позиция преди финалния спринт на сезона.

Развитието на срещата на „Олимпико“ до голяма степен беше предопределено още преди началото ѝ, след като Фиорентина вече си беше гарантирала оставането в елита. Това превърна двубоя в мач без сериозно напрежение за „виолетовите“, които на практика доиграват кампанията. Липсата на мотивация при гостите ясно си пролича още в началните минути.

Рома реши всичко светкавично, като в рамките на първите 20 минути вече водеше с 2:0. Манчини откри резултата, а малко след това Уесли удвои преднината и даде пълен контрол на домакините. До почивката Ермосо направи резултата класически и окончателно пречупи съпротивата на Фиорентина.

През втората част темпото спадна, но Рома продължи да доминира и стигна до още един гол. Николо Писили оформи крайното 4:0 и подпечата убедителния успех. Победата не само донесе три точки, но и запази живи амбициите на „вълците“ за участие в Шампионската лига.

