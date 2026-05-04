Съобщиха чаканата новина за Любо Пенев!

Най-сетне добри новини за Любослав Пенев! Състоянието на 59-годишния футболен специалист в момента е повече от добро с оглед на тежката диагноза, установена през ноември миналата година, съобщи "Блиц", позовавайки се на източници от софийската клиника, в която вече четвърти месец той провежда имунотерапия.



"Лечението на Любо протича под зоркото наблюдение на най-добрите специалисти у нас. Той е подложен на терапия, която е бум в медицината през последните години. Това, както и фактът, че Любослав Пенев има много силен характер, помага чувствително. Любо започна да качва килограми, а беше отслабнал доста. Имаше проблем с гласа, но и тук се наблюдава подобрение. Медиците са категорични, че става въпрос за уникален случай, което е повече от хубаво", коментират информатори на агенцията.

"Наистина е добре и наистина изгаря от желание да работи. Да, точно така - иска да е отново треньор и да е на терена. Това е най-голямото му желание. Скоро му предстои контролен преглед и ако там всичко е окей, ще е отворен да говори за завръщане в занаята. Мечтае да е пак треньор - било в третия тим на ЦСКА или на някои от юношеските формации на клуба. Или в някой друг отбор, където да няма огромно напрежение и стрес", добавят близки до легендата на "армейците" и националния отбор.



През ноември на Любо Пенев му беше открит злокачествен тумор в единия от бъбреците. Според непотвърдена тогава информация ракът беше в трети стадий.

След интензивно лечение в Германия Ел Голеадор се завърна на 20 януари в София със самолета на собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

