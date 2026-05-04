Левски готви милионна селекция за лятото

Новият шампион на България Левски ще разполага с 5 милиона евро за лятна селекция, съобщава „Тема Спорт“. Бюджетът вече е бил коментиран на високо ниво в клуба. Това обаче не означава, че всичките заделени средства ще бъдат похарчени.

Собственикът "в оставка" Наско Сираков вече обяви, че „няма да се изливат напразно реки от пари“, а именно той ще отговаря за спортно-техническите процеси. Очаква се през тази седмица той да джироса мажоритарния пакет акции на Левски на новия собственик Атанас Бостанджиев. Той вече обяви, че ще постави в клуба човек, който да следи финансите. Наско Сираков вече ще е само президент.

Сините искат да подсилят всички линии, при това още в края на май и началото на юни. Причината е, че лятната подготовка ще бъде къса заради участието в квалификациите за същинската фаза на Шампионската лига. Първият мач от първия квалификационен кръг в турнира е в периода 7-8 юли. Това означава, че на сините им е нужна експресна селекция, за да може новите попълнения да проведат пълноценна подготовка, да се аклиматизират и адаптират към стила на игра на тима.

С приоритет са привличането на ляв бек, дефанзивен полузащитник, както и централен нападател. За лявата зона на отбраната сините разполагат единствено с Майкон, който обаче може да бъде продаден. Все още не е ясно дали капитанът Георги Костадинов ще получи нов договор, напуска друг полузащитник – Карлос Охене. Таранът Марко Дуганджич отбеляза шампионския гол срещу ЦСКА 1948, но и той ще си тръгне като свободен агент.

Левски ще получи пари и от генералния спонсор за спечелената титла. Премията ще е щедра, като тя е залегнала в договор с клуба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com