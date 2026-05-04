Интер шампион с гръм и трясък! Титлата се върна на „Сан Сиро“

Интер превзе титлата в Серия А, след като победи Парма с 2:0 у дома и си гарантира непреодолим аванс от 12 точки пред Наполи три кръга преди края. Така „нерадзурите“ официално затвориха битката за първото място и се върнаха на върха в Италия. Това е 21-вата титла в историята на клуба и трета за последните шест години. Успехът идва и със силен емоционален заряд - първи шампионски празник на „Сан Сиро“ от 1989 г.

Интер реши всичко с хладнокръвие и точни удари в правилните моменти. Маркюс Тюрам откри резултата точно преди почивката с прецизен удар под ъгъл, който не остави шанс на вратаря Зион Сузуки. В 80-ата минута ветеранът Хенрих Мхитарян удвои след подаване на Лаутаро Мартинес, който се завърна в игра след контузия. Двата гола бяха достатъчни за контролирана победа и избухване на трибуните.

Тюрам, роден именно в Парма, добави и емоционален щрих към вечерта. „Откакто съм в Интер - това е отбор, който стои заедно и това е нашата сила“, заяви той след мача. Изказването отразява атмосферата в съблекалнята, която се превърна в ключ към шампионския сезон.

Триумфът носи и личен момент за треньора Кристиан Киву, който вдига трофея срещу бившия си тим. Само преди сезон той водеше Парма и помогна на клуба да избегне изпадане. Киву е част и от легендарния състав на Интер, спечелил требъл под ръководството на Жозе Моуриньо през 2010 г., което придава допълнителна тежест на успеха.

Сезонът за Интер обаче още не е приключил. Тимът ще гони дубъл, като след 10 дни ще се изправи срещу Лацио във финала за Купата на Италия. Това дава шанс на „нерадзурите“ да превърнат кампанията в една от най-успешните в последните години.

Успехът в първенството контрастира със разочарованията в Европа. Интер отпадна от плейофите на Шампионската лига след загуба от Будьо/Глимт, а през миналия сезон претърпя тежко поражение с 0:5 от Пари Сен Жермен на финала. Въпреки това вътрешният триумф връща самочувствието на отбора.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Ювентус-Верона - 1:1

Болоня-Каляри - 0:0

Сасуоло-Милан - 2:0

Интер-Парма - 2:0

От събота:

Удинезе-Торино - 2:0

Комо-Наполи - 0:0

Аталанта-Дженоа - 0:0

От петък:

Пиза-Лече - 1:2

В понеделник:

Кремонезе-Лацио

Рома-Фиорентина

В класирането води Интер с 82 точки, пред Наполи с 70, Милан с 67, Ювентус с 65, Комо с 62, Рома с 61 точки и мач по-малко, Аталанта е с 55 и други.

