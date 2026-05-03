ЦСКА отново удари Лудогорец и мисли за среброто

ЦСКАотново шамароса Лудогорец и победи разградчани с 1:0 и в първенството.

Дни, след като "червените" изхвърлиха този опонент от турнира за Купата на България и на практика го обрекоха на първи сезон в елита без трофей, сега поставиха и под все по-сериозна заплаха евроучастието му.

При оставащи четири кръга до края, ЦСКА 1948 има 62 точки, Лудогорец е с 60, а ЦСКА с 59.

ЦСКА ще е един от отборите с водеща роля в този срив на разградчани, а "червените" победиха този опонент в първенството за първи път от пет години насам, когато през 2021-а го направиха със същия резултат 1:0 у дома.

Единственият гол в мача днес вкара Мохамед Брахими, който ознаменува силния старт на срещата от "червените" играчи с попадение с глава в 11-ата минута.

Голът на Брахими в крайна сметка се оказа ключов за победата, която може и да има огромно значение за ЦСКА, защото "червените" нямат никакви гаранции, че ще триумфират във финала за Купата.

Поражение днес щеше да направи изоставането им от третото място твърде сериозно, което при провал във финала щеше да ги остави извън Европа за трети пореден сезон.

Сега ЦСКА държи до голяма степен съдбата в своите ръце, защото в следващите 10 дни ще играе на два пъти срещу ЦСКА 1948 и две победи биха могли да означават второ място в класирането.

