Черно море оцеля в Кърджали и запази върха във втората четворка

Черно море запази първото място във втората четворка на efbet Лига, след като завърши наравно 0:0 като гост на Арда в мач, в който домакините имаха по-чистите положения, но не успяха да ги реализират. Варненци съхраниха аванс от две точки пред Локомотив Пловдив, който има шанс да намали дистанцията в дербито срещу Ботев Пловдив. Арда остава близо, но пропуснатите възможности може да се окажат решаващи.

Домакините започнаха по-активно и още в 16-ата минута стигнаха до първата добра ситуация. Лъчезар Котев намери Светослав Ковачев в наказателното поле, но той се забави и не успя да отправи точен удар от малък ъгъл. Малко по-късно Димитър Велковски опита далечен изстрел, но топката попадна право в ръцете на Кристиан Томов.

Черно море отговори чак в края на първото полувреме, когато Николай Златев отправи първия точен удар за гостите в 39-ата минута. След това играта се накъса и се водеше предимно в средата на терена, с малко чисти положения.

Най-големият шанс в мача дойде в 77-а минута и беше за Арда. Густаво Каскардо центрира отдясно, а Бирсент Карагарен остана сам на далечната греда, но от близка дистанция не уцели вратата. В добавеното време Лъчезар Котев също пропусна добра възможност и така резултатът остана непроменен.

Равенството оставя Черно море начело във втората четворка, но битката остава напълно отворена, като всяка следваща грешка може да размести подреждането.

