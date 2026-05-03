Злато за гимнастичките ни, оле!

Златен медал в "Крос битките" на Европейската купа в Баку 2026 завоюва Националният ансамбъл на България по художествена гимнастика.

Българките победиха Израел и отбора на Русия, който се състезава под неутрален флаг.

Момичетата на Весела Димитрова и Ясена Стойнева грабнаха титлата с оценка от 27,350 точки на обръчи и бухалки. Израелките получиха 27,050, а рускините 26,800.

Тимът на България, който защити титлата си от миналата година, отстрани в първия кръг с пет топки победителя от квалификациите Беларус (неутрален статут) с 27.950 срещу 21.400.

Очакват се подробности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com