Победата на Левски обиколи света

Изстрадалият своята жадувана титла Левски е шампион на България за 27-ми път от създаването си през 1914 година! Сините прекъснаха хегемонията на Лудогорец от 14 поредни титли – изравнен рекорд в Европа.

Подпечатването на титлата стана факт вчера, когато футболистите на Хулио Веласкес надвиха ЦСКА 1948 с 1:0 и вече са недостижими при оставащи 4 кръга до края на сезона.

Успехът на сините обиколи не само медиите у нас, а и тези по света.

ESPN за Латинска Америка, която е със 7 милиона последователи в Instagram, отбеляза радостта на сините, като акцент имаше върху венецуелеца Кристиан Макун.

“СЛЕД ТОЛКОВА БОЛКА, ТОЛКОВА ЧАКАНЕ И ТОЛКОВА БИТКИ, ЛЕВСКИ СЕ ЗАВРЪЩА НА ВЪРХА! Новината? След 14 поредни титли Лудогорец НЕ стана шампион на България! ЛЕВСКИ СОФИЯ победи ЦСКА 1948 София с 1:0 в 32-рия кръг, натрупа недостижима преднина на върха и спечели титлата в българското първенство след 17 години чакане! Венецуелецът Кристиан Макун беше титуляр в отбора на Хулио Веласкес и се наслаждава на славата от шампионската титла”, написа ESPN.

В Испания отчетоха работата на Хулио Веласкес.

“Веласкес пристигна в Левски преди 16 месеца и през тази почти година и половина работата и философията му се утвърдиха до степен да поведат отбора до победа след 16 години без титла в първенството. Огромно постижение, което го направи един от най-големите идоли на клуба. Сега титлата ще бъде съпроводена със заслужено празненство и няколко месеца подготовка, тъй като отборът ще си осигури място в квалификациите за Шампионската лига, които се провеждат през летните месеци”, пише в материала на вестник “AS”.

В Италия останаха впечатлени от сините фенове.

“Стадион, обхванат от пламъци: гореща атмосфера в София за Левски, шампион на България след 17 години. Край на доминацията на Лудогорец от 2011/2012”, написа SportMediaset.

В Русия отбелязаха края на хегемонията на Лудогорец.

“Край на най-дългата хегемония в света. Лудогорец 14 поредни години ставаше шампион на България, но този сезон титлата отиде при Левски. След 19 години клубът отново си върна трофея. Между другото, този сезон е юбилеен за Лудогорец - 80-и сезон”, гласи текста на Чемпионат.

Една от най-известните страници в Х, отразяваща футбола в Европа – EuroFoot, също отрази синята радост.

“За първи път от 17 години Левски София спечели българското първенство! Те сложиха край на 14-годишната доминация на Лудогорец в борбата за титлата. Какъв момент за тях!”

Публикации за синия успех имаше още в Индонезия, Турция, Мексико, Аржентина и на много други места, отбелязва още "Тема спорт".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com