Експлозия в Гелзенкирхен. Шалке си върна мястото в Бундеслигата

Тимът на Шалке 04 се завърна в Бундеслига след победа с 1:0 над Фортуна Дюселдорф и отприщи бурни празненства в Гелзенкирхен. Успехът гарантира място в елита два кръга преди края и сложи край на години на нестабилност и напрежение. Стадионът избухна, а феновете празнуваха по трибуните, след като бяха призовани да не нахлуват на терена. Завръщането бе посрещнато като исторически момент за клуба.

Решаващият гол падна още в 13-ата минута, когато Кенан Караман намери мрежата с удар към далечния ъгъл. Попадението се оказа достатъчно, за да осигури трите точки и промоцията, като Шалке отвори аванс от 10 точки пред третия Хановер при оставащи по-малко мачове. Така тимът вече е недостижим за местата извън директната промоция.

Емоциите след последния съдийски сигнал бяха огромни. „Не мога да го опиша с думи. Чакахме дълго този момент - като клуб, като град, всички около него. Радвам се, че направихме последната стъпка у дома, защото феновете го заслужават“, заяви Кенан Караман.

Сред аплодисментите се завърна и Един Джеко, който влезе като резерва в 69-ата минута след пауза заради контузия. Босненският нападател не се разписа, но присъствието му бе достатъчно, за да бъде част от празника пред над 60 хиляди фенове.

„Искахме тази победа, искахме да празнуваме с феновете днес. Първо ще се насладим на момента, много съм щастлив от решението да дойда тук“, каза Един Джеко.

Голямата промяна за Шалке започна през миналото лято с назначаването на Мирон Муслич, който бързо превърна отбора в претендент за промоция. Под негово ръководство тимът намери стабилност и увереност след трудните години, в които дори бе близо до изпадане в трета дивизия.

Завръщането в елита е второ за клуба в рамките на пет години, след като Шалке изпадна през 2021 година, върна се като шампион във втора дивизия, но отново напусна Бундеслигата през 2023. Сега обаче клубът изглежда готов да остане и да върне старата си слава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com