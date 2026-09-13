Експлозия в Гелзенкирхен. Шалке си върна мястото в Бундеслигата
Един гол донесе промоцията, феновете избухнаха, Джеко се включи в празника
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Един гол донесе промоцията, феновете избухнаха, Джеко се включи в празника
Германският шампион победи Шалке 04 с 6:0 в мач от 32-рия кръг на Бундеслигата
Серж Гнабри с хеттрик за убедителния старт на баварците в Бундеслигата
Двубоят бе първи след рестарта на Бундеслигата
Играчите спазват дистанция от 1,5 м
Хофенхайм ги победи с 2:0
"Гражданите" са с единия крак на 1/4 финал в ШЛ
Покрай драмите с "Локо" (Сф), ЦСКА и смяната на собствеността в "Левски", един от най-големите трансфери в родното първенство остана на заден план. Пр...
Все още не сме влезли в преговори с "Шалке" за Жуниор Кайсара, това разкри пред "Стандарт" изпълнителният директор на "Лудогорец" Ангел Петричев. Как...
Кайсара (в зелено) е един от тримата най-важни играчи на "Лудогорец"
Касиляс насили "Златната топка" да застане пред агитката "К....е, махай се! Посрами ни!", с подобни още по-мръсни възгласи бе атакуван Кристиано Рона...
Клубният световен и европейски шампион "Реал" (Мадрид) победи като гост "Шалке 04" с 0:2 в мач от осминафиналите на Шампионската лига. Головете отбеля...
Дрезден. Елитният Шалке 04 допусна срамно отпадане още в първия кръг на турнира за Купата на Германия. "Миньорите" загубиха с 1:2 от третодивизионния...
"Шалке" е позор за футбола в Германия! С подобни и още по-остри обвинения осъмна страницата на тима в интернет. "Кралскосините" се превърнаха в чернит...
Лондон. Мениджърът на Челси Жозе Моуриньо обясни защо Еден Азар не е попаднал дори и в групата на лондончани за двубоя от Шампионската лига срещу Шалк...
Гелзенкирхен. От Шалке 04 обявиха на официалния си сайт, че ще подпишат с Кевин-Принс Боатенг веднага, след като полузащитникът мине медицинските прег...
Гелзенкирхен. "Шалке 04" си осигури участие в Шампионската лига през следващия сезон. "Миньорите" от Гелзенкирхен спечелиха с 2:1 като гост на "Фрайбу...