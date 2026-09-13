Всичко за Шалке 04

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Последни новини Спорт
Кайсара - "менте" за милиони

Кайсара - "менте" за милиони

Покрай драмите с "Локо" (Сф), ЦСКА и смяната на собствеността в "Левски", един от най-големите трансфери в родното първенство остана на заден план. Пр...

25 юни | 20:10
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Кремъл вкара "Шалке" в беля

Кремъл вкара "Шалке" в беля

"Шалке" е позор за футбола в Германия! С подобни и още по-остри обвинения осъмна страницата на тима в интернет. "Кралскосините" се превърнаха в чернит...

24 април | 16:54
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Боатенг смяна Милан с Шалке 04

Боатенг смяна Милан с Шалке 04

Гелзенкирхен. От Шалке 04 обявиха на официалния си сайт, че ще подпишат с Кевин-Принс Боатенг веднага, след като полузащитникът мине медицинските прег...

30 август | 13:23
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