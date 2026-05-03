Хаос заради времето - Формула 1 мести старта в Маями

Стартът на Гран при на Маями беше преместен с три часа по-рано заради прогнози за проливни дъждове и гръмотевични бури, съобщиха от Формула 1. Решението е взето след координация с FIA и промоутърите на състезанието, като новият начален час е 13:00 местно време (20:00 българско). Целта е да се избегне най-тежката част от очакваното лошо време. Промяната идва в последния момент и пренарежда целия състезателен ден.

Прогнозите сочат над 40 процента вероятност за валежи, като най-сериозните бури се очакват именно около първоначално планирания старт. От организаторите подчертават, че решението е насочено към минимизиране на риска и осигуряване на възможно най-добри условия за провеждане на състезанието.

„Това решение е взето, за да се гарантира минимално количество проблеми в старта и да се осигури максимален възможен прозорец за завършване на Гран При при най-добри условия, както и се дава приоритет на безопасността на пилотите, феновете, отборите и служителите“, се казва в официалната позиция.

Организаторите вече са активирали и извънредни планове. Законодателството в щата Флорида изисква всяко събитие да бъде прекратено при мълния в радиус от осем мили, което означава, че дори след изместването на старта остава риск от прекъсване.

Дори при нормален старт, сценарият за мокро състезание изглежда напълно реален. Това ще бъде сериозно изпитание за пилотите, тъй като много от тях за първи път ще управляват новото поколение болиди в подобни условия. Очакванията са, че дъждът може да превърне надпреварата в една от най-непредсказуемите от началото на сезона.

