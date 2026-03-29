Новата звезда избухна! Антонели с втора поредна победа във Формулата

19-годишният Андреа Кими Антонели сътвори нова сензация във Формула 1, след като победи в Гран при на Япония на пистата „Сузука“ и записа втори пореден топ успех. Италианецът триумфира с време 1:28:03.403 часа, въпреки че загуби пет позиции още на старта. С успеха си той излезе начело в класирането и се превърна в най-младия лидер в историята на шампионата. Така бе подобрен рекордът на Люис Хамилтън, поставен през 2007 година.

Състезанието започна драматично за пилота на Мерцедес. Той тръгна от полпозишън, но реагира бавно и се свлече до шесто място, докато Оскар Пиастри поведе колоната. Само за няколко обиколки обаче Антонели започна агресивно наваксване и до 11-ата вече беше четвърти.

Ключовият момент дойде в 22-ата обиколка, когато на пистата излезе кола за сигурност след катастрофа на Оливър Беърман. Антонели се възползва перфектно от ситуацията и след пит-стопа запази лидерската си позиция, докато конкурентите му вече бяха минали през бокса.

След рестарта младият италианец не остави съмнение кой е най-бързият на трасето. Силното му темпо му позволи да изгради солидна преднина и да контролира състезанието до финала.

„Имах ужасен старт. Трябва да проверя какво се случи. После имах късмет с колата за сигурност, но темпото беше невероятно“, заяви Антонели след победата.

Втори завърши Оскар Пиастри с изоставане от 13.722 секунди, а трети се нареди Шарл Льоклер на 15.270 секунди. Джордж Ръсел остана четвърти, следван от Ландо Норис.

В класирането при пилотите Антонели води със 72 точки, с 9 пред Ръсел, докато Льоклер е трети с 49. При конструкторите Мерцедес е убедителен лидер със 135 точки.

Следващият кръг от сезона във Формула 1 ще се проведе в Маями в началото на май.

