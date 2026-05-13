ЦСКА пред невиждан рекорд

ЦСКА посреща ЦСКА 1948 днес от 17:45 часа в опит да постигне своеобразен рекорд. Армейците никога досега в историята не са побеждавали един и същи съперник 4 пъти в рамките на един дял от сезона.

Именно това може да се случи тази вечер срещу ЦСКА 1948, който червените вече надиграха три пъти от началото на пролетта. Любопитно е, че срещите бяха групирани в двойки от по две поредни. През февруари, веднага след откриващия кръг, в който ЦСКА спечели с 3:1 над Арда у дома, съперниците се сблъскаха за купата и първенството само за 5 дни.

И двата двубоя завършиха по 2:0 в полза на армейците, но възпитаниците на Христо Янев бяха много по-убедителни в турнирния двубой на „Васил Левски“, докато гостуването в Бистрица беше взето „на мускули“.

Три месеца по-късно историята донякъде се повтаря, защото ЦСКА и ЦСКА 1948 се срещат в два поредни мача, този път от плейофите на шампионата, като на стадион „Витоша“ червените пак бяха колебливи, но си тръгнаха с ценни три точки след победен гол на Мохамед Брахими.

Днес четирилогията завършва подобаващо, защото двата тима са с равни точки в борбата за по-предно класиране и европейско участие. Те имат по 62 пункта, докато вторият Лудогорец е с 63. Затова и предстоящият сблъсък е от ключово значение и армейците са длъжни да търсят 4 от 4 за пролетта срещу ЦСКА 1948.

Любопитно е, че в последните години червените често стигат до 3 победи над един съперник след зимната пауза, отбелязва "Тема спорт". Това се случи срещу Левски през пролетта на 2014-а, Черно море през 2017-а, Верея през 2018-а, Берое през 2019-а, Славия през 2022-а, Берое и Ботев Пд през 2025-а.

Предпоставките два тима да се срещнат минимум 4 пъти за един полусезон включват шампионатни плейофи или поне сблъсък на разменено гостуване за купата. При подобен развой на събитията тази пролет армейците мерят сили в цели 5 мача с Лудогорец – 3 за първенство и 2 за купата. Никога досега обаче ЦСКА не се е възползвал от шанса да бъде 100-процентов в поне 4 срещи с един съперник за полусезон. Днес възможността срещу ЦСКА 1948 е отлична.

Червените се нуждаят от победи в директните мачове с ЦСКА 1948 и Лудогорец и поне точка в дербито с Левски в събота, за да си осигурят второто място в крайното класиране. А то е от ключово знамение, защото би осигурило участие в Европа без бараж, при евентуална загуба от Локо Пд във финала за Купата на България.

Ако армейците спечелят днес и не загубят в събота, то в най-лошия случай те ще изостават с три точки от Лудогорец преди директния двубой от последния кръг. Това е при сценарий, в който вечното дерби завърши наравно, а орлите победят последователно Левски и ЦСКА 1948.

Твърде вероятно е обаче разградчани да допуснат грешна стъпка, предвид че в последните си 7 мача във всички турнири имат само една победа – на „Герена“. Дори и футболистите на Хьогмо да регистрират още два успеха обаче, всичко ще е в ръцете на ЦСКА, ако армейците са спечелили поне 4 точки преди това. Защото успех в Разград би гарантирал втората позиция за възпитаниците на Христо Янев. В най-лошия случай той би означавал завършване с равни точки с Лудогорец, но тогава червените ще имат предимство в преките мачове с две победи, едно равенство и една загуба през сезона.

